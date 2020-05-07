Antalya'nın Alanya ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Gülter Adıgüzel'e, zabıta ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2 aydır evinden çıkamayan Gülter Adıgüzel'in doğum günü olduğunu öğrenen zabıta ekipleri, pasta ve hediye alarak Adıgüzel'in evine gitti.Ekipleri görünce şaşıran Gülter Adıgüzel, "Sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Beni ve torunumu çok mutlu ettiniz. 2 aydır evimizden dışarıya adım atamadık. Bizlere çok moral oldu. Allah yolunuzu açık etsin." ifadesini kullandı.Zabıta ekipleri, Adıgüzel ve torununa hediyeler verdi.