Son dakika haberi: 7 Mayıs koronavirüs tablosu! Vaka, ölü sayısı ve son durum açıklandı

7 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU, SON DURUM!

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.