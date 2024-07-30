Burs Ücretlerine Zam! Öğrencileri Sevindirecek Haber Geldi

Araştırmacılar ve öğrenciler için burs ücretlerinde önemli bir artış yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında küresel başarılar elde etmesi ve aydınlık bir geleceğe ulaşması için araştırmacı insan kaynağını desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

İşte Yeni Burs Miktarları:

Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri: Burs miktarı 4.000 TL'den 4.800 TL'ye çıkarıldı.

Burs miktarı 4.000 TL'den 4.800 TL'ye çıkarıldı. Yüksek Lisans Öğrencileri: Burs miktarı 13.500 TL'den 16.500 TL'ye yükseltildi.

Burs miktarı 13.500 TL'den 16.500 TL'ye yükseltildi. Doktora Öğrencileri: Burs miktarı 20.000 TL'den 24.000 TL'ye artırıldı.

Burs miktarı 20.000 TL'den 24.000 TL'ye artırıldı. Doktora Sonrası Araştırmacılar: Burs miktarı 27.000 TL'den 32.000 TL'ye güncellendi.

Performans Ödemeleri:

Doktora Öğrencileri (BİDEB 2250 Lisansüstü Bursları Performans Programı): Performans kriterlerine göre başvuru yapan doktora öğrencileri, 8.700 TL'ye kadar performans ödemesi alabilecek.

Performans kriterlerine göre başvuru yapan doktora öğrencileri, 8.700 TL'ye kadar performans ödemesi alabilecek. Doktora Sonrası Araştırmacılar: Performans kriterlerine göre başvuru yapan doktora sonrası araştırmacılar, 10.500 TL'ye kadar performans ödemesi alabilecek.

Bu artış, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik ilerlemesi için önemli bir destek niteliği taşıyor ve öğrencilere daha iyi araştırma ve eğitim fırsatları sunmayı hedefliyor.



