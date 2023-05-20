Yenilikçi Lezzetlerin Buluşma Noktası: Tonton Süt Şarküteri!

Lezzet Şölenine Hazır Olun! Tonton Süt Şarküteri Sizi Bekliyor!

Lezzetin ve doğallığın adresi Tonton Süt Şarküteri, Isparta'nın en sevilen mekanları arasında yerini koruyor. İşletme, geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine birbirinden özel tatları sunuyor. Siz de kendinizi enfes lezzetlerle şımartmak isterseniz, Tonton Süt Şarküteri'ni ziyaret etmek için bir adım atın!Tonton Süt Şarküteri'nin tezgahında taptaze çiğ sütler her gün sizi bekliyor. İnek ve keçi tereyağı, kaymak, ezine peynirleri, tulum peynirleri, çeçil peyniri, kaşar peynirleri gibi birbirinden lezzetli peynirler, ağızda eriyen hellim ve gravyer çeşitleri, doğal ve besleyici süzme yoğurt ve kefir gibi sağlıklı alternatifler, nefis zeytin çeşitleri, bal, gezen tavuk yumurtası ve daha birçok ürün seçeneği ile Tonton Süt Şarküteri sizi bekliyor.İşletmenin özenle seçilmiş ürünleri arasında, fıstık kreması, haşhaş ezmesi, nar ekşisi, sumak ekşisi, turşu çeşitleri, salçalar, tarhana, yufka gibi özel ürünler de bulunuyor. Ayrıca, sucuk, pastırma, kavurma ve kurutulmuş sebzeler ile meyveler de Tonton Süt Şarküteri'nin zengin menüsünde yer alıyor. Unutmadan, ceviz ezmesi ve acuka gibi eşsiz lezzetler de sizi bekliyor!Tonton Süt Şarküteri, her bir ürünü titizlikle seçip, taze ve doğal olarak sizlere sunmayı hedefliyor. Siz de kaliteye ve lezzete önem veriyorsanız, Tonton Süt Şarküteri'ne uğrayın ve damak zevkinizi keşfedin!İşletmenin adresi 6 Mart Caddesi Halı Sarayı Karşısı Gözde Balık Yanı, telefon numarası ise 0543 288 32 32. Tonton Süt Şarküteri'de muhteşem tatlarla tanışmanız için sizi bekliyoruz!