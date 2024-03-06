

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: KRIPTO VARLIKLARA VERGİ GELİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarına göre, Türkiye'de kripto varlıklara yönelik yeni bir vergi düzenlemesi hazırlığı yapılmaktadır. İşte konuyla ilgili önemli detaylar:

Çalışmaların Tamamlanması: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından AK Parti, kripto varlıklara ilişkin yeni bir yasa teklifi üzerinde çalışmaya başlamıştır. Yasa Teklifi Hazırlıkları: AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kripto paralara yönelik düzenleme çalışmalarının devam ettiğini ve Ramazan Bayramı sonrasında ilgili yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunacaklarını açıklamıştır. Vergilendirme: Yapılacak düzenleme kapsamında kripto para piyasasında gerçekleştirilen işlemlerden vergi alınması planlanmaktadır. Bu, kripto varlık sahipleri ve işlem yapanların vergiye tabi olacağı anlamına gelmektedir. Uluslararası Uyum: Düzenleme, uluslararası uygulamalara benzer bir yapıda olacak şekilde tasarlanmaktadır. Güler, konuya uzman milletvekilleriyle birlikte çalıştıklarını belirtmiş ve uluslararası standartlara uyum sağlanmasının hedeflendiğini vurgulamıştır. Lisanslama ve Asgari Faaliyet Şartları: Düzenleme kapsamında kripto varlık alım-satım platformlarına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından lisans verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, finansal kuruluşlara benzer şekilde asgari faaliyet şartlarının getirilmesi öngörülmektedir. Risk Azaltma Hedefi: Yapılacak düzenlemeyle Türkiye'de kripto varlıklarla işlem yapan tarafların risklerinin azaltılması hedeflenmektedir. Uluslararası Durum ve Vergi Uygulamaları: Avrupa Parlamentosu'nun geçmiş yıllarda aldığı karar ve diğer ülkelerdeki vergi uygulamaları dikkate alınarak, Türkiye'nin uluslararası arenada "kısmi uyumlu" kategorisinden çıkması amaçlanmaktadır.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte kripto varlık sahiplerinin vergilendirilmesi ve sektördeki faaliyetlerin denetlenmesi hedeflenmektedir.