Ev sahibi kiracıdan habersiz bunu yaparsa yandı

EV SAHİBİNİN KİRACIYI ÇIKARMA GİRİŞİMİNDE BULUNMASI: HANGİ HALLERDE HAKLI, HANGİLERİ HUKUKA AYKIRI?
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira anlaşmazlıkları, çeşitli hukuki sorunlara yol açabilir. İşte ev sahibi ve kiracının haklarını belirleyen temel unsurlar:
Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki kira anlaşmazlıkları, çeşitli hukuki sorunlara yol açabilir. İşte ev sahibi ve kiracının haklarını belirleyen temel unsurlar:
- Kira Bedeli ve Artışları: Ev sahibi, kira bedelini belirlerken makul ve piyasa koşullarına uygun olmalıdır. Kira artışları ise genellikle yasal sınırlar içinde yapılmalıdır. Aşırı yüksek kira artışları hukuki olarak geçerli olmayabilir.
- Mahkeme Kararı Olmadan Tahliye Girişimleri: Ev sahibi, kiracıyı mahkeme kararı olmadan tahliye etmeye çalışırsa bu hukuka aykırıdır. Kiracının haklarına saygı gösterilmeden yapılan tahliye girişimleri, hukuki yaptırımlar doğurabilir.
- Taciz ve Psikolojik Baskı: Ev sahibinin, kiracısına karşı taciz veya psikolojik baskı uygulaması hukuki değildir. Bu tür davranışlar, kiracının hukuki haklarını koruma adına dava açma hakkını doğurabilir.
- Daireye Erişimin Kısıtlanması: Ev sahibinin kiracının konutuna erişimi kısıtlaması veya kilidini değiştirmesi, konut dokunulmazlığını ihlal eder. Bu durum, hukuki yaptırımları gerektirebilir.
- Çilingir Hizmeti: Ev sahibinin, kiracının rızası olmadan çilingir çağırarak evin kilidini değiştirmesi, hukuki olmayan bir davranıştır. Kiracının hürriyetinden yoksun bırakılması suç teşkil eder.
- Suç Duyurusu: Kiracı, yaşadığı hukuki sorunlar karşısında vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunabilir. Mahkeme kararı olmadan tahliye girişimleri ve hukuka aykırı davranışlar suç teşkil edebilir.
Ev sahibi ve kiracı arasındaki kira anlaşmazlıklarında hukuki süreçler, genellikle mahkeme kararlarına dayanmalıdır. Tarafların haklarını koruma adına hukuki danışmanlık almak önemlidir.