Basur ağrılarını dindiriyor '1 aylık demir ihtiyacını karşılıyor'

HOŞAFLIK KAYISININ FAYDALARI VE DEMİR İHTİYACINA ETKİSİ

Mardin yöresinde yaygın olarak tüketilen hoşaflık ekşi kayısının, vücut üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. İşte hoşaflık ekşi kayısının faydaları ve demir ihtiyacına olan etkisi:

Demir İhtiyacını Karşılamak: Hoşaflık ekşi kayısı, içerdiği demir ile vücudun aylık demir ihtiyacını tek başına karşılayabilecek kadar zengindir. Demir, kan oluşumu ve oksijen taşınması gibi hayati süreçlerde önemli bir rol oynar. Deri Sağlığını Koruma: Hoşaflık ekşi kayısının tüketimi, deri sağlığını korur ve yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Göz Sağlığını Destekleme: Bu kayısı türü, gözlere canlılık ve parlaklık kazandırabilir. Mide ve Bağırsak Sağlığı: Ülser oluşumunu engelleyebilir, var olan ülserlerin iyileşmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca bağırsak tembelliğini önler ve sindirimi düzenler. Kansere Karşı Koruyucu Etki: Hoşaflık ekşi kayısının kansere karşı koruyucu etkileri olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Kalp Sağlığını Destekleme: Kalp kaslarını güçlendirir ve genel kalp sağlığını destekleyebilir. Safra Bezlerini Temizleme ve Böbrek Sağlığı: Safra bezlerini temizler, böbreklerin işlevlerini destekler. Basur Rahatsızlığına Yardımcı Olabilir: Hoşaflık ekşi kayısının basur rahatsızlığını hafifletmeye yardımcı olabileceği belirtilmektedir.

Günlük Tüketim Önerisi: Uzmanlar, kuru kayısının atıştırmalık olarak ideal tüketim miktarının yetişkin bireyler için günde 8 adet olduğunu önermektedir. Bu miktar, ara öğünlerde ikişer veya üçer adet şeklinde alınabilir.

Demir Deposu Diğer Besinler:

Kırmızı Et: Sığır eti ve kuzu gibi kırmızı et türleri, demir açısından zengindir.

Sığır eti ve kuzu gibi kırmızı et türleri, demir açısından zengindir. Ispanak: Ispanak, demir, C vitamini ve potasyum açısından zengin bir yeşil sebzedir.

Dengeli bir beslenme, vücudun ihtiyaç duyduğu demir ve diğer besin maddelerini almasına yardımcı olur.



