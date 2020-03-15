Yeni tip koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar
YANLIŞLAR...
- HER KOVİD-19 ENFEKTE OLGU, AĞIR VE ÖLÜMCÜL SEYREDER
- HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN MASKE TAKMAK YETERLİDİR
- EL DEZENFEKTANLARI TÜM SORUNU ÇÖZER
- BURNU TUZLU SUYLA YIKAMAK, TUZLU SUYLA GARGARA YAPMAK YA DA SİRKE VİRÜSÜN BULAŞICILIĞINI ENGELLER
- SICAK İÇECEKLER İÇMEK VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR
- ENFEKTEYÜZEYLERİ SADECE SU İLE YA DA ISLAK MENDİL İLE SİLMEK YETERLİDİR
- SARIMSAK, SOĞAN YEMEK KORONAVİRÜS ENFEKSİYONUNU ÖNLER
- ÇOK TURŞU YEMEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİP HASTALIKTAN KORUR
- KELLE PAÇA ÇORBASI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ŞARTTIR
DOĞRULAR...
- Hastalık yüzde 80 oranında hafif seyreder
- Maske, sadece kişi hasta ise virüsün başkalarına bulaştırılmasına engel olabilir. Korunmada en önemli yöntem el temizliğidir
- Dezenfektanların çoğu elleri iyi bir 'su-sabun temizliğinden' daha çok koruyamaz. Ellerin, sık sık bol sabunlu su ile dikkatle, iyice ovularak yıkanması koruyuculuk için yeterlidir. Su ve sabun olmadığında 70 derece ve üzerinde bir kolonya veya alkol bazlı el dezenfektanı da kullanılabilir
- Bu konuda hiçbir bilimsel veri yoktur. Hatta tuzlu suyun tuz oranı yüksek olursa üst solunum yolu hücrelerine hasar verebilir
- Aşırı sıcak içecekler 'koruyucu epitel tabakayı' ve 'önleyici bağışıklık salgılarını' tahrip ettiğinden, faydadan çok zarar verebilir
- Yüzeyler belli oranlarda sulandırılmış çamaşır suyu ya da deterjanla temizlenmelidir. Basit deterjanlar da çamaşır suyu kadar etkilidir
- Sarımsak ve soğan antimikrobiyal özellikleri olan sağlıklı gıdalardır ama koronavirüsten koruma gibi bir faydaları bilimsel olarak ortaya konmamıştır
- Ev yapımı turşular bağışıklık sistemine destek verir ancak aşırı miktarda turşu tüketimi aşırı miktarda tuz tüketimine de neden olarak hipertansiyona sebep olabilir
- Bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanan 3 uygulama; dengeli beslenme, yeterli uyku ve düzenli fizik egzersizdir