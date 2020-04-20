ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 20.04.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.

İlimizde bulunan ve mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması için ihtiyaç duyulan alanların tespit ve tedarik edilmesinde öncelikle aşağıda belirtilen alanların kullanılmasına;

Devletin Hüküm ve Tasarrufu altındaki alanlar, Hazine arazileri, 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında bulunan mera, yaylak, kışlak ve çayır alanlarının tahsis amacı değişikliği ile, Orman kenarı ve orman sınırına komşu olan alanlar,

Yapılan denetimler neticesinde, bazı pazar yerlerinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu görülmüş olup, bu durumun salgının bulaş riskini artıracağı değerlendirildiğinden;

Pazar günleri kurulan Karaağaç Pazarının kapatılmasına, İlimizde yarım gün faaliyet gösteren pazar yerlerinin saat 16.00’a kadar, tam gün kurulan pazar yerlerinin ise saat 20.30’a kadar açık bulundurulmasına,

Lütfen alınan kararlara harfiyen uyalım.Unutmamalıyız ki alınan tüm tedbirlerin ne kadar süreceğini, bizlerin tedbirlere uymadaki ısrarı belirleyecektir.Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm Dünya’da can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir.Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede öneme sahiptir.Öte yandan salgın sürecinin, tarımsal üretime olan olumsuz etkisinin en az seviyede tutulması, gıda üretim ve tedarik zincirinin korunması üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir diğer husustur.Bu kapsamda:Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 20.04.2020