Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor, Federasyonun liglerin 12 Haziran’da tekrar başlayacağını açıklamasının ardından topbaşı yapmaya hazırlanıyor. Yeşil – Pembeli teknik heyetin, futbolcuların bu hafta içinde toplayarak sezon hazırlıklarına başlayacakları bildirildi.



YEŞİL – PEMBELİLER BU HAFTA

İÇİNDE TOPBAŞI YAPACAK

Türkiye Futbol Federasyonunun dün yaptığı ‘Ligler 12 Haziran’da başlayacak’ açıklamasının ardından Ispartaspor da sezon için hareketlenme başladı.

Konu ile ilgili olarak edinilen bilgilere göre; Yeni tip Koronavrüs (Kovd-19) nedeniyle liglerin ertelenmesiyle takım olarak antrenmanlara ara veren futbolcular, bu hafta içinde Teknik Heyetin çağrısı ile tesislerde bir araya gelerek topbaşı yapacak.



ANTRENMANLARDA ‘SOSYAL

MESAFE’YE DİKKAT EDİLECEK

Stadyumun yanındaki Kulüp Tesislerinde bir araya gelecek oyuncular, Teknik Sorumlu Turgut Kul nezaretinde çalışmalara başlayacak. Yapılacak antrenmanlarda Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ‘Sosyal Mesafe’ye önem verileceği ve mesafenin korunacağı belirtildi.