BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK’ÜN

ANNELER GÜNÜ MESAJI.

‘Cennet Annelerin Ayakları Altındadır’ hadisinin ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Yemeyip yediren, giymeyip giydiren, her türlü cefayı bizler için çeken, varlıklarıyla her zaman güç bulduğumuz annelerimiz yaşam boyu yol göstericimiz olmuşlardır. Hayatımızın en değerli varlığı olan, baş tacımız annelerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onları hayatımızın sadece bir günü değil, dünyaya gözlerimizi ilk açtığımız andan itibaren, hatırlamalıyız. En güzel anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin tek beklentisi, bizlere gösterdikleri sevgi ve ilgiyi onlara da hissettirmektir. Annelerimiz hayattayken onların kıymetini çok daha iyi bilmemiz gerekir. Şu zor günlerde dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını sebebiyle evlerinden uzun zamandır çıkamayan annelerinizi sık sık arayıp, onların her zaman yanında olduğunuzu hissettirin. Bu yüzden hiçbir hediyenin anne sevgisinin üzerinde olmadığı unutulmamalıdır. Yaşamımızda bizi, belki de karşılıksız seven tek varlık annelerimizdir. Başta Eğirdir’imizde yaşayan Annelerimiz olmak üzere tüm Annelerin Anneler Gününü kutluyorum.’Veli GÖKEğirdir Belediye Başkanı