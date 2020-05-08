Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, 2020 gül sezonunun açıldığını ifade ederek, Keçiborlu bölgesinde ilk alımları gerçekleştirdiklerini bildirdi.



Isparta’nın büyük umutlarla beklediği gül sezonu geçen yıla göre bu yıl erken açıldı. Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gül alımlarının Keçiborlu bölgesinden başladığını söyledi. Çelik, 2020 yılı gülçiçeği ücreti, diğer ülkelerle rekabet ve devlet desteği konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu.



ÜRETİCİMİZİN MAĞDUR EDİLMEMESİ

SEBEBİYLE ŞİMDİDEN ALIYORUZ

Gül üreticilerinin 2020 yıl beklentileri geçen yıllara oranla biraz daha fazla olduğunu anlatan Çelik; “İnşallah bu yıl geçmiş yıllarda farklı don, aşırı sıcak, aşırı yağış gibi olaylara maruz kalmayız. Bu kış sezonunda daha fazla yağış beklentimiz vardı. Bu sadece gülcülük sektörüyle alakalı değil, diğer tarımsal faaliyetleri için de çok önemliydi. Fakat Allah bu kadar nasip oldu. Geçtiğimiz günlerdeki yağışlar ilaç gibi oldu. Kışın ılıman geçmesinden dolayı gülçiçeği sezonu daha erken başladı. Gülbirlik olarak sezonun ilk gülçiçeğini almaya başladık. Bu çok fazla bir şey değil. Üreticimizin mağdur edilmemesi sebebiyle şimdiden alıyoruz. 3-4 gün içinde kazanlar kaynamaya başlar.



“SEZON HAZİRANIN 15’İNDE BİTEBİLİR”

Mayıs ayının ilk haftasını sezon başlangıcı kabul edersek Haziran 15 gibi sezon bitebilir. Bu hava koşullarını dikkate aldığımızda Haziran 15’den sonra bitebilir diye bakıyoruz. Ama bu süreçte yağış ve serin hava olursa sezon uzayabilir. Süre ne kadar uzun olursa gülçiçeğini o kadar taze işlemek, verimini ve kalitesini artırmak mümkün. Ne kadar kısa sürede işlenirse o kadar da olumsuzluğu var.



“REKABET ETTİĞİMİZ

ÜLKELERİTAKİP EDİYORUZ

Sektörü sadece Isparta olarak değerlendirmediklerinin altını çizen Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, rakip ülkeleri de yakından takip ettiklerini söyledi. Çelik; “Orada iklim koşulları nasıl gidiyor, kampanyalar ne zaman başlayacak, don hadisesi oldu mu, bunları takip ediyoruz. Çünkü rekabet gücümüzü etkileyecek faktörlerden en önemli şeylerden birisi bunlar.”



