Bankaların Mevduat Faizleri Rekor Seviyede: Yatırımcıların Dikkatini Çeken 32 Günlük Getiri!

Son dönemde bankaların mevduat faizlerinde yaşanan artış, birçok yatırımcının dikkatini çekti ve yatırım yapma isteğini tetikledi. Mevduatlarını değerlendirmek isteyenler, en yüksek faiz oranlarına sahip bankaları araştırmaya başladılar. Bu artışın öne çıkan banka ve hesapları şu şekilde:

ING - e-Turuncu Hesap

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 17.990,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 497.990,14 TL

Alternatif Bank'ın VOV Hesabı

Faiz Oranı: %47

Net Getiri: 18.789,7 TL

Vade Sonu Bakiye: 498.789,7 TL

Anadolubank'ın Renkli Hesabı

Faiz Oranı: %47

Net Getiri: 18.789,7 TL

Vade Sonu Bakiye: 498.789,7 TL

Fibabanka'nın Kiraz Hesabı

Faiz Oranı: %46

Net Getiri: 18.389,92 TL

Vade Sonu Bakiye: 498.389,92 TL

ON Bankası'nın ON Plus Hesabı

Faiz Oranı: %46

Net Kazanç: 18.389,92 TL

Vade Sonu Bakiye: 498.389,92 TL

TEB'in Marifetli Hesabı

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 17.990,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 497.990,14 TL

Odea Bank'ın Yeni Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %45

Net Getiri: 17.990,14 TL

Vade Sonu Bakiye: 497.990,14 TL

DenizBank'ın E-Mevduat Hesabı

Faiz Oranı: %44

Net Getiri: 17.590,36 TL

Bu yüksek mevduat faiz oranları, yatırımcıların dikkatini çekerken, 32 günlük faiz getirisi de geniş ilgi uyandırdı.