Mesaî Saatleri Azalacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Açıklama Yaptı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Manisa'da düzenlenen 'İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi' bölge toplantısında yaptığı açıklamada, çalışma saatlerinin azaltılması konusuna değindi. İş-Pozitif Kadın İstihdamı Projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, bakan çalışma hayatıyla ilgili önemli konulara açıklık getirdi.

Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin azaltılması ve esnek hale getirilmesi ile ilgili yapılan toplantıların detaylarını paylaştı. Çalışma hayatının dinamik bir yapıya sahip olduğunu belirten Bakan, işçi ve işveren haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin geleceğine uygun bir iş kanunu ve çalışma hayatı için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bakan, son günlerde çalışma hayatıyla ilgili dış kaynaklı yapılan yorumlara ve haberlere değinerek, doğrudan kendilerinden bir açıklama gelmedikçe kamuoyunun bu tür haberlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmanın sonunda, Bakan Işıkhan'a günün anısına hediye takdim edilirken, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri de etkinliğe katıldı. Bakan daha sonra Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde en çok kadın istihdam eden firmalara plaket takdim etti ve İş-Pozitif Kadın standını gezdi.