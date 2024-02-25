Emeklilere Bayram İkramiyesi: SGK Uzmanı 30 Bin TL Önerisiyle Gündemde

SGK Uzmanı Mehmet Akif Cenkci, emeklilere yönelik bayram ikramiyeleri konusunda dikkat çekici bir öneride bulunarak, her emeklinin en az bir tam maaşı kadar bayram ikramiyesi alması gerektiğini belirtti. Cenkci'nin bu çıkışı, emeklilere verilen ikramiyelerin yetersiz olduğu yönündeki genel görüşleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Emekli maaşlarına yapılan zamların hayat pahalılığına yetişemediğini ve açlık sınırının 15 bin TL seviyesine gelmesinin emekliler arasında endişe yarattığını ifade eden Cenkci, hükümetin bayram ikramiyeleri konusunda düzenleme yapma ihtiyacına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı yüzde 50 oranındaki zamın ardından bayram ikramiyelerinin 3 bin TL seviyesine yükseldiğini hatırlatan Cenkci, bu miktarın emeklileri tatmin etmediğini belirtti.

Cenkci, örnek olarak, 15 bin TL emekli maaşı alan bir kişinin iki bayramda toplamda 30 bin TL bayram ikramiyesi alması gerektiğini savundu. Bu öneri, emekliler arasında bayram ikramiyelerine ilişkin beklentileri yükseltirken, yerel seçim öncesi hükümetin bu konuda bir düzenleme yapabileceği konuşuluyor. Ancak, şu ana kadar somut bir adım atılmış değil.