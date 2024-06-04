Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? 'Kulis Bilgisi Sızdı' Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın Beştepe'de gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı, birçok önemli konuyu ele alacak. En çok merak edilen konuların başında ise Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı sorusu yer alıyor. Kabine Toplantısında Ekonomi Ana Başlık Olacak Toplantıda, yıllık enflasyonun yüzde 75,45 ile zirveye ulaşması sonrası dezenflasyon süreci ve fahiş fiyatlarla mücadele değerlendirilecek. Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için sunum yapılacak. Vergi paketi, kamu ihale kanunu ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler ele alınacak. Kurban Bayramı Tatili ve 9. Yargı Paketi de Görüşülecek Diğer gündem maddeleri arasında, İsrail'in Gazze'ye saldırıları ve 3 aşamalı ateşkes planı, Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya yönelik diplomatik girişimler, yabancıların kayıt dışı çalışmasının önüne geçilmesi ve hazırlıkları süren 9. Yargı Paketi bulunuyor. Kurban Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi, Kurban Bayramı'nda da ara tatilin hafta sonu ile birleştirilerek 9 günlük tatil olması kulis bilgilerinde söyleniyor. Bu konuda net kararın yarınki toplantıda alınması bekleniyor. 14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması planlanıyor.

Kulis bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararlar, hem ekonomi hem de sosyal yaşam açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, özellikle Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağını merakla bekliyor. Yarın yapılacak toplantı sonrasında tatil süresi ve diğer önemli kararlar netleşecek.

