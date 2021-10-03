Yaş meyve ve sebze ihracatı 8 milyon dolara yaklaştı

1-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yaş meyve ve sebze ihracatı 5 milyon 118 bin dolar oldu. Meyve- sebze mamulleri ihracatı ise 1,7 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.



-Kimyevi maddeler, iklimlendirme ve tekstil

Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 5 milyon 159 bin dolar oldu. İklimlendirme sanayii ise 2,3 milyon dolar büyüklüğüne erişti. Tekstil ve hammaddeleri ihracatı 3,1 milyon dolar şeklinde gerçekleşti.



-Hazırgiyim ve konfeksiyon 2,3 milyon dolar

Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2 milyon 364 bin dolar büyüklüğüne erişti. Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı ise 2 milyon 062 bin 64 oldu. Savunma ve havacılık sanayisinde ise Isparta Ocak-Eylül döneminde 1 milyon dolar büyüklüğüne erişti.





Sektör Eyl. Oca.-Eyl.



Madencilik Ürünleri 5.826,14 52.939,56

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 5.159,12 26.487,26

Yaş Meyve ve Sebze 5.118,15 68.797,46

Tekstil ve Hammaddeleri 3.149,61 30.960,46

Çimento Cam Seramik ve Toprak 2.981,21 22.896,07

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 2.364,18 14.905,74

İklimlendirme Sanayii 2.338,96 11.511,05

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 2.062,64 21.898,67

Meyve Sebze Mamulleri 1.794,70 7.231,24

Halı 1.731,65 15.038,18

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar 989,74 3.936,42

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 391,88 4.952,23

Demir ve Demir Dışı Metaller 173,07 2.764,17

Makine ve Aksamları 114,41 50.427,39

Çelik 101,02 1.881,60

Savunma ve Havacılık Sanayii 70,06 1.084,39

Diğer Sanayi Ürünleri 64,85 64,85

Süs Bitkileri ve Mamulleri 53,22 1.036,15

Deri ve Deri Mamulleri 40,43 45,76

Otomotiv Endüstrisi 11,65 227,79

Kuru Meyve ve Mamulleri 10,85 328,53

Elektrik Elektronik 4,16 177,53

Fındık ve Mamulleri - 18,18

Zeytin ve Zeytinyağı - 5,50

Mücevher - 0,51



Toplam 34.551,72 339.616,70