YARINDAN İTİBAREN (1 HAZİRAN) BAŞLAYACAK KADEMELİ NORMALLEŞMENİN TÜM DETAYLARI
Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22 ile sabah 5 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
Bu sınırlar hafta sonu ise cumartesi ile 22 ile pazartesi sabah 5 arasında uygulanacaktır.
Yeme içme yerleri sabah 7 ile sabah 21 arasında masaya servis yapılabilecek, saat 24'e kadar paket servisini sürdürebilecektir. Pazar günü ise sadece paket servis hizmeti devam edecektir.
Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 arasında çalışabilecektir. Diğer iş yerlerinin pazar günü haricinde belirlenen şartlarda faaliyetlerini yürütmeleriyle ilgili uygulama sürecektir.
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecektir.
Üniversiteler, 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül itibariyle başlayacak şekilde yürütülecektir.
Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecektir.