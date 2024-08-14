Yarın Gece Yürürlüğe Girecek

Brent petrol fiyatlarındaki ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını yeniden etkiliyor. Yarın gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 85 kuruş zam yapılması bekleniyor. Bu artış, 15 Ağustos'tan itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak.

Şu an İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,61 TL, motorinin litre fiyatı ise 43,74 TL olarak belirlenmiş durumda. Motorin fiyatlarında ise bu zamla birlikte herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatlarına ÖTV ve EPDK paylarının eklenmesiyle belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı ise Akdeniz-İtalyan piyasasındaki günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve Dolar kuru dikkate alınarak hesaplanıyor.