TEKNOFEST Drone Şampiyonası 1. Etabı Isparta’da Başlıyor!

Türkiye Teknoloji Takımı “T3” Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın 1. Etabı, bu yıl ilk kez Isparta’da gerçekleşecek. Heyecan verici bu organizasyon, T3 Vakfı’nın yanı sıra Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi’nin desteğiyle hayata geçirilecektir.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden başvuru yapan sporcular arasından seçilen 32 pilot, Türkiye’nin en hızlı drone pilotu unvanını kazanmak için zorlu bir parkurda yarışacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı paydaşlığında düzenlenen bu yarışma, FPV kamera kullanımı ve belirli frekanslarda çalışacak şekilde ayarlanmış İHA’larla yapılacak. Pilotlar, yarışma süresince belirlenen teknik ve güvenlik kurallarına uygun şekilde yarışmayı tamamlayacak.

Bu yıl yedincisi düzenlenen TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nda, yarışacak takımlara malzeme ve ekipman desteği sağlanacak. Şampiyona, eleme usulüyle gerçekleştirilecek ve sıralama turlarında en iyi dereceyi alan yarışmacılar bir üst tura çıkacak.

Üç etaptan oluşan TEKNOFEST Drone Şampiyonası’nın final yarışı Adana’da yapılacak. Finalde birinci gelen yarışmacı, ülkemizi World Drone Cup’ta temsil etme hakkı kazanacak. Şampiyonada birinciye 50.000 TL, ikinciye 40.000 TL, üçüncüye ise 30.000 TL ödül verilecek.

TEKNOFEST Drone Şampiyonası, 24-25 Ağustos 2024 tarihlerinde Isparta Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilecektir. Gün boyu sürecek bu etkinlikte herkesi, drone yarışlarının heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz.

Etkinlik Tarihi ve Yeri: 24-25 Ağustos 2024, Isparta Atatürk Stadyumu

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Bu basın bülteni, Isparta’da teknoloji ve spor tutkunlarının bir araya geleceği bu özel etkinliği duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.







