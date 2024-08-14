12 Saat İçinde 9.077 TL Yatacak: Evde Bakım Maaşı Güncellemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemeleri için önemli bir güncelleme duyurdu. Bakanlık, her ay düzenli olarak sağladığı bu sosyal yardımın Ağustos ayı ödemelerinin, 15-31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Ağustos Ayı Ödemeleri Yolda

Bu ay yapılacak ödemeler, toplamda 9.077 TL olarak belirlenmiş durumda. Temmuz 2024'te yapılan zamlarla birlikte, önceki maaş miktarı olan 7.608 TL, 9.077 TL'ye yükseltildi.

Evde Bakım Maaşı Nedir?

Evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı bireylerin bakımını üstlenen aile bireylerine verilen bir sosyal yardımdır. Bu yardım, belirli kriterleri karşılayan kişilere sağlanır ve amacına uygun şekilde kullanılması beklenir. Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki düzenlemeyle bu yardım tutarı 9.077 TL'ye çıkarıldı.

Evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığını öğrenmek isteyenler, e-Devlet veya SMS yoluyla sorgulama yapabilirler. Başvurular ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılmaktadır.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandı. Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle bu yardım 9.077 TL'ye çıkarıldı ve ödemeler Ağustos ayında artırılmış olarak hesaplara yatırılacak," açıklamasında bulundu.