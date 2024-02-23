Yargıtay Emsal Kararı Boşanmaya Yeşil Işık Yaktı

Yargıtay Emsal Kararı İle Büyü Sebepli Boşanmaya Yeşil Işık Yaktı

Son günlerde boşanma davalarının sayısında artış yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde, bir kadının kocasının duş almaması nedeniyle boşanma davası açması gündeme bomba gibi düşmüştü. Yargıtay'ın bu davada verdiği tazminat kararı ise hukuk çevrelerinde tartışma yaratmıştı. Ancak, boşanma sebepleri arasında dikkat çeken bir diğer unsur da 'eşe büyü yapılması' olarak karşımıza çıktı. Ünlü avukat Erkan Yalçın, Yargıtay'ın bu konudaki emsal kararı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Yalçın, büyü nedeniyle taraflar arasındaki güvenin zedelenmesinin evlilik birliğini temelden sarsabileceğine dikkat çekti. Bu çerçevede, evlilik birliğinin sarsılmasına sebep olan olayların pek çok olduğunu belirtti. Eşler arasında alay etme, küçük düşürme, azarlama, güveni sarsıcı davranışlar, suçlamalar, başkasını sevdiğini söyleme, eski sevgiliyi unutamama, başkasıyla evleneceğini söyleme, ilgisizlik, aşırı kıskançlık, geç saatlere kadar dışarıda kalma, borçlarını ödememe gibi birçok nedenin evlilik birliğini sarsabileceğini ifade etti.



Son Yargıtay Kararı:

Yargıtay'ın bu konudaki kararı ise dikkat çekici. Muska ile uğraşmanın boşanma sebebi olarak kabul edilebileceğini belirten Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2015/6720 esas, 2015/21385 karar, 16.11.2015 tarihli kararında bu durumu açıkça ifade etti. Bu kararla birlikte, muska gibi metafizik uygulamalara olan inancın, evlilik birliğini temelden sarsabilecek bir faktör olduğunu vurgulamış oldu.



Sonuç:

Yargıtay'ın bu emsal kararıyla birlikte, eşe büyü yapılmasının evlilik birliğinin sarsılması sebebi olarak kabul edilebileceği yeni bir perspektife doğru adım atılmış oldu. Bu karar, hukuk alanında farklı bir tartışma noktasını ortaya koyarken, boşanma davalarının daha da çeşitlenen nedenleri arasında yer alıyor.