Türkiye Genelinde Tarım Arazi Kullanımı İçin Harekete Geçildi: TAKE Projesi Devam Ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde tarım arazilerinin etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla başlatılan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında 81 ilde yeni projelerin uygulanacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen hedeflere ulaşmak için 2024 yılında 520 milyon TL ödenek ayrıldığını belirtti.

Bakan Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, TAKE Projesi'nin 2021 yılından bu yana uygulandığını ve bugüne kadar bin 241 projeye 950 milyon TL tutarında destek sağlandığını ifade etti. 2024 yılı için ayrılan 520 milyon TL'lik ödenekle projelerin devam edeceğini belirten Bakan Yumaklı, bu projelerin 1,73 milyon dekar arazide hayata geçirileceğini vurguladı. Projenin temel hedefinin bitkisel üretim miktarında ve üretici gelirlerinde artış sağlamak olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, çeşitli illerde gerçekleştirilen projelerle çiftçilere destek sağlandığını belirtti.

Bakan Yumaklı'nın değerlendirmeleri şu şekilde: “TAKE Projesi ile öncelikle işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulayarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılmasını, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesini sağlıyoruz."

Ayrıca Bakan Yumaklı, TAKE Projesi kapsamında çeşitli illerde su tüketiminin azaltılmasına yönelik çalışmalara da değindi. Özellikle çeltik üretiminin yoğun olduğu illerde damla sulama sistemlerinin devreye alındığını ve çeşitli illerde çeltik üretimine yönelik projelere kaynak tahsis edildiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, projelerin sadece tarla bitkilerini değil, aynı zamanda meyve, sebze ve kent tarımını da kapsadığını vurgulayarak, "TAKE Projeleri ile Kent Tarımını da destekledik. 2023 yılında destek verdiğimiz 390 projenin 76’sını Kent Tarımı projeleri oluşturuyor" dedi.



TAKE Projesi ile Türkiye genelinde tarım arazilerinin etkin kullanımına yönelik yürütülen çalışmaların, çiftçilere sağlanan desteklerle birlikte tarım sektöründe verimliliği artırdığı ve ekonomik katkı sağladığı görülüyor. 2024 yılı için ayrılan ödenekle birlikte projelerin devam edeceği ve çeşitli illerde tarım alanında yeni adımların atılacağı belirtiliyor.