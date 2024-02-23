"Sağlık Bakanlığı 8 Bin İşçi Alımı İçin Şartlar ve Başvuru Tarihleri Açıklandı!"
Sağlık Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'na göre taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere duyurulan 8 bin sürekli işçi alımı için başvuru şartları ve detaylar belli oldu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular 23 Şubat ile 27 Şubat tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir ilden ve bir meslek dalına başvuru yapabilecek. İşte mesleklere göre alınacak kişi sayıları:
Sağlık Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'na göre taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere duyurulan 8 bin sürekli işçi alımı için başvuru şartları ve detaylar belli oldu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular 23 Şubat ile 27 Şubat tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir ilden ve bir meslek dalına başvuru yapabilecek. İşte mesleklere göre alınacak kişi sayıları:
- 84 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı
- 127 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı
- 144 Elektrikçi
- 143 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı
- 64 İnşaat Boyacısı/Boyacı
- 600 Klinik Destek Elemanı
- 3.250 Güvenlik Görevlisi
- 32 Marangoz
- 2 Oto Bakım Onarımcısı/Otomotiv Mekaniği
- 2 Oto Elektrikçisi
- 11 Otomotiv Kaportacısı
- 3.550 Temizlik Görevlisi
Başvuruların il düzeyinde karşılanması ve adrese kayıtlı oldukları iller dikkate alınarak yapılacak. Adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.