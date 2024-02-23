"Sağlık Bakanlığı 8 Bin İşçi Alımı İçin Şartlar ve Başvuru Tarihleri Açıklandı!"

Sağlık Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanunu'na göre taşra birimlerinde çalıştırılmak üzere duyurulan 8 bin sürekli işçi alımı için başvuru şartları ve detaylar belli oldu. İlan, Resmi Gazete'de yayımlandı ve başvurular 23 Şubat ile 27 Şubat tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Adaylar, ilan edilen kadrolardan sadece bir ilden ve bir meslek dalına başvuru yapabilecek. İşte mesleklere göre alınacak kişi sayıları:

84 Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı

127 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı

144 Elektrikçi

143 Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

64 İnşaat Boyacısı/Boyacı

600 Klinik Destek Elemanı

3.250 Güvenlik Görevlisi

32 Marangoz

2 Oto Bakım Onarımcısı/Otomotiv Mekaniği

2 Oto Elektrikçisi

11 Otomotiv Kaportacısı

3.550 Temizlik Görevlisi

Başvuruların il düzeyinde karşılanması ve adrese kayıtlı oldukları iller dikkate alınarak yapılacak. Adaylar, belirtilen tarihlerde başvurularını elektronik ortamda gerçekleştirebilecekler.