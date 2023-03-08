8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Türk Kadınlar Birliği Derneği Isparta Şube Başkanı Semiramis Zehra Karataş, “Yaralar sarılıncaya dek hep birlikte deprem bölgesinden gelen bu vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi. Karataş’ın açıklaması şöyle:

“Tüm emekçi kadınlar için önemli olduğunu düşündüğümüz bu günde, büyük bir üzüntü ile 6 Şubat 2023 tarihinde 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu nedenle ilimizde Türk Kadınlar Birliği Derneğimizin üyeleri ve gönüllüleriyle Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlemeyi düşündüğümüz etkinlikleri yaralarımızı az da olsa sarabildiğimizi düşündüğümüz zamanlarda yapmak üzere ertelemiş bulunuyoruz. Bu felaketten etkilenerek ilimize gelen aileler için özellikle kadınlar ve çocukların derneğimize ulaşabilmeleri adına haftada 5 gün sabah 10.30 akşam 17.30 saatleri arasında derneğimiz ofislerinde çalışmaktayız. Bu dönemde üzgün, endişeli, şaşkın, korkmuş, yeni bir ile gelmenin verdiği zorluklar nedeniyle sıkıntılar yaşayan depremzedelere elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeyi kendimize görev edinmiş bulunuyoruz ve yaralar sarılıncaya dek hep birlikte bu vatandaşlarımıza yardımcı olmaya devam edeceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış, her yıl 8 Mart tarihinde kutlanan uluslararası bir gündür. 8 Mart 1921 tarihinden itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Ayrımcılıkla mücadele günü olmasıyla da önem arz etmektedir. İnsan hakları temelinde, kadınların siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına dikkat çekmektedir. İnsan haklarına dair uluslararası sözleşmelere taraf olan devletlerin erkeklere ve kadınlara ekonomik, sosyal, kültürel, kişisel ve siyasal haklardan yararlanmaları konusunda eşit haklar sağlama yükümlülüğü vardır. Buna rağmen, dünyada her alanda kadınların eşitsizliğe maruz kaldığı görülmektedir. Örneğin siyasal, ekonomik ve kültürel konular, önyargılar ve geleneklerden gelen uygulamalar, eğitim hakkı, çalışma hakkı, sağlık hakkı, ekonomik ve sosyal yaşamın diğer alanlarındaki haklar, kırsal alandaki kadınların hakları, hukuk önünde eşitlik hakkı, evlenme ve aile ilişkileri alanındaki haklar gibi.