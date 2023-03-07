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Gül Kokusunu Yaşayın: Rosemix Gül Ürünleri Mağazası

Gül Kokusunu Yaşayın: Rosemix Gül Ürünleri Mağazası
ISPARTA 0
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Isparta, Türkiye'nin gül üretiminde en önde gelen şehirlerinden biridir. Bu doğal güzellikleri koruma adına birçok girişimci, gül özlerinin ve yağlarının kullanıldığı ürünler üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bunlardan biri de Rosemix isimli firma.
Rosemix, gül özlerinin özenle seçilerek üretilen doğal ürünlerin satışını yapan bir firmadır. Şirket, özellikle gül suyu ve gül yağı üretiminde uzmanlaşmıştır. Firma, ürünlerini Isparta'nın doğal kaynaklarından faydalanarak üretmektedir.
Rosemix, ürünlerinin tamamını doğal yollarla ürettiği için insan sağlığına zararlı kimyasallar kullanmamaktadır. Bu nedenle, şirketin ürünleri hem sağlıklı hem de çevre dostudur. Ayrıca, Rosemix'in ürünleri kaliteli ve özenle üretilmektedir. Şirket, gül özlerinin en saf halini kullanarak müşterilerine kaliteli bir ürün sunmayı amaçlamaktadır.
Rosemix, ürünlerini hem online mağazasında (www.rosemix.com.tr) hem de çeşitli mağazalarda satışa sunmaktadır. Şirketin gül suyu ve gül yağı, cilt bakımı, saç bakımı, duş jelleri, sabunlar ve pek çok kişisel bakım ürünü için kullanılmaktadır.
Rosemix, doğal kaynaklarını koruma adına sosyal sorumluluk projelerine de destek vermektedir. Şirket, doğal yaşamın korunması için sürdürülebilir üretim projelerine katılmakta ve doğal kaynakların korunması için çalışmalar yapmaktadır.
Sonuç olarak, Isparta'da yer alan Rosemix, gül özlerinin en saf halini kullanarak ürettiği doğal ürünleri ile dikkat çekmektedir. Şirketin, kaliteli ve çevre dostu ürünleri ile müşterilerine sağlıklı bir alternatif sunması, şirketi diğer rakiplerinden ayırmaktadır. 

Ayrıca kurumlar,şirketler, ve işyerleri için taşınabilir veya istenilen ebatlarda özel olarak ambalajlı kolonya üretilmektedir.
Rosemix'in yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA
Sipariş ve bilgi için telefon:  0 246 224 15 15 

Cildiniz İçin En İyisi: Rosemix Mağazasında...!
 
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