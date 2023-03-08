5N1K kuralı, bir sorunu, bir olayı, haberi ya da bir konuyu ele alırken dikkat edilmesi gereken temel soruları ifade eder. Bu kural, "Ne", "Neden", "Nasıl", "Nerede" ve "Kim" sorularından oluşur. Bu sorular, bir konunun tam olarak anlaşılmasına ve üzerinde detaylı bir şekilde düşünülmesine yardımcı olur.



5N1K kuralı, bir sorunu ya da bir konuyu ele alırken dikkat edilmesi gereken temel soruları ifade eder. Bu kural, "Ne", "Neden", "Nasıl", "Nerede" ve "Kim" sorularından oluşur. Bu sorular, bir konunun tam olarak anlaşılmasına ve üzerinde detaylı bir şekilde düşünülmesine yardımcı olur.

İş hayatında, proje yönetiminde ve karar verme süreçlerinde sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Örneğin, bir proje yöneticisi projesinin ilerlemesini değerlendirirken "Ne kadar yol kat ettik?" (Ne), "Neden bu hızda ilerliyoruz?" (Neden), "Projenin ilerleyişi nasıl?" (Nasıl), "Hangi aşamadayız?" (Nerede), "Kimler projede yer alıyor?" (Kim) gibi soruları yanıtlayarak projenin durumunu daha iyi anlayabilir ve gelecekteki adımlarını buna göre planlayabilir.

5N1K kuralı ayrıca bir konu hakkında derinlemesine düşünmek ve daha iyi anlamak için kişisel kullanımlarda da yararlı olabilir.

