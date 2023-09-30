Akşehir'de Yemek Tartışması Kanlı Bitti: İşçi Üzerine Araç Sürdü, Başkasını Ezdi

Akşehir'de bir belediye çalışanı ile yemek meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bir olaya dönüştü. İddialara göre, yemeklerin geç gelmesi nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonucu bir işçi, tartıştığı kişinin üzerine resmi aracı sürdü, ancak başka bir işçiyi ezdi. Minibüs ile duvar arasına sıkışan T.B. ağır yaralandı.

Olay, Akşehir ilçesinde İmaret Sokak'ta bir yol çalışması sırasında meydana geldi. İki işçi arasında yemek gecikmesi yüzünden başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında araç sürücüsü E.B., tartıştığı kişinin üzerine resmi minibüsü sürdü, ancak kazara başka bir işçiyi ezdi.

Minibüs ile duvar arasında sıkışan işçi T.B. ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine götürülen T.B., daha sonra çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu için Konya'ya sevk edildi.

Olayın ardından minibüs sürücüsü R.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı, ancak mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.