Yalvaçlı Girişimci Kaan Murat Ayvaz'ın Yeşil Paket Girişimi Hızla Büyüyor

Yalvaçlı girişimci Kaan Murat Ayvaz tarafından bir yıl önce kurulan Yeşil Paket, büyük bir başarı hikayesi yazmaya devam ediyor. Tamamen elektrikli araçlarla şehir içi teslimat hizmeti sunan bu girişim, kısa sürede 55 milyon TL değerlemeye ulaştı.

Yeşil Paket, şehir içi lojistikte sürdürülebilirlik ve çevre dostu bir yaklaşımı benimseyerek, tamamen elektrikli araçlarla hızlı ve çevreci teslimat hizmeti sunuyor. Hızla büyüyen ve gelişen bu girişim, bir yıl içinde 3 farklı büyükşehire, 3 yıl içinde ise 30 farklı şehre açılma hedefiyle ilerliyor.

Yeşil Paket, Isparta ve Akdeniz Bölgesi'nde bir ilki gerçekleştirerek kitle fonlama yöntemiyle yatırım toplama yoluna çıkan ve halka açılan bir firma oldu. İlk yatırım turunda, firma %12.7'lik hissesini 50 milyon TL değerlemeye sunarak büyük bir ilgi ve başarı elde etti. Yatırım turunun ilk 4 gününde 80'den fazla yatırımcıdan 4 milyon TL üzerinde yatırım toplandı ve açılan payların %55'i satıldı.

Yeşil Paket, ortaklarına kar payı dağıtmayacak ve şirketin genel satışından pay verecek. Şirketin 3 yıl içinde 800 milyon TL üzerinde bir değerlemeye ulaşmayı hedefleyerek yatırımcılara yüksek kar sağlamayı planlıyor.

Kaan Murat Ayvaz, Yalvaç doğumlu bir girişimci olarak birçok başarılı girişimin kurucusu olarak bilinir. Hemşehrileri olarak onu kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz.