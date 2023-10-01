Isparta Şehir Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Başarıları

Hastanemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Hekimleri Başarılı Ameliyatları Hakkında Bilgi Verdiler

Isparta Şehir Hastanesi'nde görev yapan Kalp ve Damar Cerrahisi hekimleri Doç. Dr. Ahmet Rıfkı Çora ve Doç. Dr. Ersin Çelik, gerçekleştirdikleri başarılı kalp ve damar cerrahisi ameliyatları hakkında bilgi verdi.

Kalp ve damar sistemi, vücudun tüm organlarının hayatını sürdürebilmesi için gerekli olan kanın dağıtımını sağlayan merkezi bir sistemdir. Bu sistemin hastalıkları günümüzde hem cerrahi hem de anjiyografik yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Kalp hastalıklarının çeşitleri arasında kalbi besleyen damarların hastalıkları, kalp kapakçıkları sorunları, aorta anevrizması gibi durumlar bulunmaktadır. Ayrıca, şah damarı, bacak veya kol atardamarlarının tıkanıklıkları gibi sorunlar da bu kapsamda değerlendirilir. Hastanemiz, bu tür hastalıkların cerrahi ve anjiyografik tedavilerini başarıyla gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, varislerin kapalı ve açık yöntemlerle tedavisi ve diyaliz tedavisi alan hastaların damar erişim yolu sağlanması gibi işlemleri de başarıyla uygulamaktadır.

Hastanemizde 2013 yılından bu yana çalışan ve Doçent unvanını kazanan Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Dr. Ahmet Rıfkı Çora ile 2019 yılından itibaren görev yapmakta olan ve Doçentlik ünvanını alan Dr. Ersin Çelik'i Isparta Şehir Hastanesi olarak tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.