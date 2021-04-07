YALVAÇ İTFAİYESİNE YENİ YANGINA MÜDAHALE ELBİSESİ

Yangın, deprem, sel ve her türlü afette gözlerini budaktan sakınmadan, büyük fedakarlıklarla vatandaşların yardımına koşan Yalvaç Belediyesi İtfaiye Erlerine Yeni Yangına Yaklaşma Elbisesi alımı yapıldı.Yalvaç Belediyesi, belediye birimlerinin her alanda donanımlarını geliştirmeye devam ediyor. Yalvaç Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğüne İtfaiye Erlerinin kullanması amacıyla 12 adet daha yeni yangına yaklaşma elbisesi ve 4 adet temiz hava solunum setinin alımını gerçekleştirdi. 750 dereceye kadar ısıya dayanıklı, su ve boğazları sayesinde zehirli gazları geçirmeyen özelliklere sahip olan yangına yaklaşma elbiseleri ile Yalvaç İtfaiyesi erleri yangınlara çok daha güvenli şekilde müdahale edebilecek.YALVAÇ BELEDİYESİ