Vali Baruş'tan Hemşirelere Tebrikler

Isparta Valisi Aydın Baruş, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Türk Hemşireler Derneği İl Temsilcisi Helma Apaydın ve beraberindeki hemşireleri Valiliğinde kabul etti. Kabulde yaptığı konuşmada Vali Baruş, tüm hemşirelerin gününü tebrik ederek hemşireliğin zorlu bir görev olduğunu vurguladı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Vali Baruş, hemşirelerin sağlık kuruluşlarında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, onların hastalarla yakın temas kurarak devletin ve toplumun şefkatini ve yardımseverliğini en iyi şekilde yansıttıklarını ifade etti. Özellikle zor zamanlarda, savaşlarda ve salgın hastalıklarda fedakarca görev yapan hemşirelerin önemine dikkat çekti.Konuşmasında, "Hemşireler geleceğimiz" temasına vurgu yaparak, hemşirelerin nitelikli eğitim alması ve sağlık bakım kalitesinin yükseltilmesi için yapılabileceklerin tartışıldığını ve üzerlerine düşeni yapacaklarını belirtti.İl Temsilcisi Apaydın ise Vali Baruş'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, "Hemşireler geleceğimiz" temasının altını çizdi ve hemşirelerin nitelikli eğitim almalarının önemine vurgu yaptı.Vali Baruş, hemşirelerin önemli ve kıymetli görevlerini yerine getirirken, sağlık hizmetlerindeki rolünün takdir edildiğini ve çalışmalarında kolaylık dilediğini ifade etti.