Vali Baruş, Azerbaycanlı Şehit Ailesiyle Bir Araya Geldi

Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ve Azerbaycan Devlet Sosyal Güvenlik Fonu’nun (DSMF) çalışmalarını yürüttüğü "Tek Millet, Tek Yürek" Uluslararası Platformunun “Kardeş Aile” projesi dahilinde Azerbaycan ve Türkiye'de şehit aileleri buluşturuluyor. Projeyle 44 gün süren 2. Karabağ savaşının ardından 44 Azerbaycanlı şehidin ailesi, 44 Türk şehit ailesi ile buluşturularak milli duyguların ve acıların paylaşılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, 2. Karabağ savaşında 07.10.2020 tarihinde Fuzuli bölgesi için yapılan muharebelerde görevini icra ederken kahramanca şehit olan Ahmedağa İskenderov Novruzoğlu’nun ailesi Vali Aydın Baruş ile bir araya geldi.