BİTTİĞİNDE ÇOK

GÜZEL OLACAK

ISPARTA BELEDİYESİ

ÇALIŞMA BAŞLATTI

ANITLAR KURULU VİZE VERDİ

ALT YAPI ÇALIŞMALARI BİTTİ,

ŞİMDİ SIRA TADİLATA GELDİ

ISPARTA’YA GÖRÜNTÜ OLARAK ZENGİNLİK KATACAK

EKONOMİK OLARAK HARAKETLİLİK KAZANDIRACAK

İKİ YIL İÇİNDE

TAMAMLANACAK





Bizim kısaca "ARASTA" dediğimiz, 1561 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Firdevs Bey Camii'ne gelir getirmesi amacıyla inşa edilen bu tarihi çarşı, Isparta Belediyesi tarafından aslına uygun restore edilecek.Isparta’nın Kutlubey Mahallesinde bulunan ve yüzyıllarca şehrin ticarette kalbinin attığı Tarihi Üzüm Pazarı alanında yapılmakta olan tadilat çalışmaları sürüyor.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yönetimindeki Isparta Belediyesi tarafından çalışmalarla; İçerisinde ünlü markaların yanı sıra çok sayıda satış mağazasından oluşan işyerlerinin de bulunduğu Tarihi Çarşı tamamlandığında Isparta yeni bir cazibe merkezine kavuşacak ve şehre ayrı bir hava katacak.Bilindiği gibi, Tarihi özelliği nedeniyle SİT alanında bulunan Tarihi Üzüm Pazarında yapılacak en küçük bir çalışma Anıtlar Kurulu’ndan izin alınması gerekiyor. Bir önceki belediye yönetimi döneminde özellikle çatı konusunda Anıtlar Kurulu ile yaşanan sıkıntılar artık geride kaldı. Isparta Belediyesi tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklanan proje Tabiat Varlıklarını Koruma ve Anıtlar Yüksek Kurulunun onayını aldıktan sonra, çalışmalara başlandı.Tarihi Pazarda şuanda elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları tamamlandı ve sıra dört bölüm halinde yapılacak olan tadilat çalışmalarına geldi. Bu doğrultuda ilk bölümün ihalesi de geçtiğimiz günlerde Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.Tamamlandığında mevcut çalışanların yanı sıra birçok kişiye istihdam sağlaması beklenen Tarihi Üzüm Pazarı Çarşısı, Isparta ekonomisine de önemli girdi sağlayacak.Tarihi Üzüm Pazarının tüm etaplarının iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.