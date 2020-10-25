Isparta’nın en merkezi ve en gözde mekanlarından olan Tarihi Üzüm Pazarında alt yapı çalışmaları tamamlandı ve Çarşı, dört bölüm halinde büyük bir tadilattan geçirilerek tarihe uygun hale getirilecek. Tarihi Pazar bittiğinde hem insanlara istihdam yaratacağı gibi şehrin ekonomi ve sosyal hayatına da zenginlik katacak.
BİTTİĞİNDE ÇOK
GÜZEL OLACAK
Isparta’nın Kutlubey Mahallesinde bulunan ve yüzyıllarca şehrin ticarette kalbinin attığı Tarihi Üzüm Pazarı alanında yapılmakta olan tadilat çalışmaları sürüyor.
ISPARTA BELEDİYESİ
ÇALIŞMA BAŞLATTI
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yönetimindeki Isparta Belediyesi tarafından çalışmalarla; İçerisinde ünlü markaların yanı sıra çok sayıda satış mağazasından oluşan işyerlerinin de bulunduğu Tarihi Çarşı tamamlandığında Isparta yeni bir cazibe merkezine kavuşacak ve şehre ayrı bir hava katacak.
ANITLAR KURULU VİZE VERDİ
Bilindiği gibi, Tarihi özelliği nedeniyle SİT alanında bulunan Tarihi Üzüm Pazarında yapılacak en küçük bir çalışma Anıtlar Kurulu’ndan izin alınması gerekiyor. Bir önceki belediye yönetimi döneminde özellikle çatı konusunda Anıtlar Kurulu ile yaşanan sıkıntılar artık geride kaldı. Isparta Belediyesi tarafından tasarlanan ve geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklanan proje Tabiat Varlıklarını Koruma ve Anıtlar Yüksek Kurulunun onayını aldıktan sonra, çalışmalara başlandı.
ALT YAPI ÇALIŞMALARI BİTTİ,
ŞİMDİ SIRA TADİLATA GELDİ
Tarihi Pazarda şuanda elektrik, su, doğalgaz gibi alt yapı çalışmaları tamamlandı ve sıra dört bölüm halinde yapılacak olan tadilat çalışmalarına geldi. Bu doğrultuda ilk bölümün ihalesi de geçtiğimiz günlerde Isparta Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.
ISPARTA’YA GÖRÜNTÜ OLARAK ZENGİNLİK KATACAK
EKONOMİK OLARAK HARAKETLİLİK KAZANDIRACAK
Tamamlandığında mevcut çalışanların yanı sıra birçok kişiye istihdam sağlaması beklenen Tarihi Üzüm Pazarı Çarşısı, Isparta ekonomisine de önemli girdi sağlayacak.
İKİ YIL İÇİNDE
TAMAMLANACAK
Tarihi Üzüm Pazarının tüm etaplarının iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.