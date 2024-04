Selektörle Radar Uyarısında Bulunmak Ceza Sebebi mi? Uzman İsim Konuya Açıklık Getirdi

Ramazan Bayramı'nda yapılan trafik denetimlerinde bazı sürücülerin diğer sürücülere selektör yaparak radar uyarısında bulunması ve bu durumda sürücülere 690 TL para cezası kesilmesi tartışmalara yol açtı. Uzman isim Dr. İbrahim Can, konuya açıklık getirdi.

Bayram tatili boyunca artan trafik denetimlerinde, özellikle sosyal medyada gündeme gelen bir olay yaşandı. Düzce'de, radar noktalarının bazı sürücüler tarafından karşı yönden gelen sürücülere selektör yaparak bildirildiği tespit edildi. Bunun üzerine, radar aracının bulunduğu noktanın ilerisine trafik polisleri tarafından ikinci bir denetim noktası koyuldu ve selektör yaparak uyarı yapan sürücülere para cezası kesildi.

Bu denetimlerde toplam 66 sürücüye 690'ar TL idari para cezası yazıldı. Sürücüler, cezalar karşısında şaşkınlık yaşarken sosyal medyada da bu olay hakkında birçok tartışma yaşandı.

Adli Bilirkişi Dr. İbrahim Can, konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunarak vatandaşın kafasındaki soruları yanıtladı. Can, selektörün uzun farların yakılıp kapatılması şeklindeki eylemin, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 127'nci maddesine aykırı olduğunu belirtti ve bu nedenle idari para cezası kesilebileceğini ifade etti. Ancak, trafik polisinin ceza kestiği kanun maddesinin 51'e 5 veya diğerleri olması gerektiğini vurguladı.

Dr. İbrahim Can, mevzuat maddelerinin toplum yararına kullanılması gerektiğini belirterek, kanunların toplumsal düzeni sağlama amacı taşıdığını ve bu nedenle kötü niyetle veya suiistimal edilerek kullanılmaması gerektiğini söyledi.

İdari para cezası kesilen sürücülerin emsal kararı kullanarak itiraz etmeleri gerektiğini belirten Can, Yargıtay 7'nci Ceza Dairesi'nin 2014 yılında verdiği bir emsal kararın bulunduğunu ve büyük ihtimalle bu itirazların kazanılacağını ifade etti.