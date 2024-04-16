Altındaki Büyük Oyuna Dikkat! Bu Tüyolar Binlerce TL Zarardan Kurtarıyor

Altın fiyatlarındaki sürekli yükseliş, dolandırıcıların da yeni oyunlarını devreye sokmasına sebep oldu.

Hürriyet'in haberine göre, Altın fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesi, sahte altın üretiminin artmasına yol açtı. Darphane Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, küçük atölyelerde sahte altın üretiminin arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Şahin, bu sahte altınların düşük ayarlı olduğunu ve kuyumcular tarafından daha düşük fiyatlara satılarak vatandaşlara sunulduğunu belirtti. Özellikle cumhuriyet altınlarının sahte üretimi konusunda bilgi veren Şahin, sahtecilerin ürün içeriğindeki saf altın miktarını düşürerek ayar oyunlarına başvurduklarını ifade etti.

Bu sahte altınların küçük atölyelerde amatörce üretildiğini ve düşük maliyetle satıldığını belirten Şahin, bazı kuyumcuların da bu ürünleri sahte olduğunu bilerek alıp vatandaşlara sattığını söyledi.

Satın alınan sahte altınların geri dönüşümünde vatandaşların büyük zararlarla karşılaşabileceğini dile getiren Şahin, sahte çeyrek altınların piyasadaki fiyatının 150 TL altında satılabileceğini belirtti.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ise düşük ayarlı ürünlerin kayıt dışı olarak piyasaya sürülmeye çalışıldığını ve bu tür faaliyetlerin emniyet teşkilatı tarafından kısa sürede tespit edildiğini belirtti.

Atayık, vatandaşların şikayetlerinin büyük bir kısmının internet üzerinden yapılan alışverişlerden kaynaklandığını ifade ederek, bu durumu önlemek için İKO Güvence Etiketi gibi önlemler aldıklarını belirtti.

Sahte altın üretimini ortadan kaldırmak için Darphane'nin devreye soktuğu Kıymetli Maden Takip Sistemi'nin (KMTS) hayata geçirilmesi bekleniyor. Ancak bu sistemin uygulanmasında bazı aksaklıklar yaşandığı ve henüz tam olarak devreye alınamadığı belirtiliyor.

Son olarak, uzmanlar sahte altınları tespit etmek için bir dizi yöntem öneriyor. Bunlar arasında Darphane üretimi olan altınları tercih etmek, mıknatıs testi yapmak, seramik tabak üzerine çizik atarak rengini kontrol etmek ve kuyumcudan TSE belgesi ve fatura talep etmek gibi yöntemler bulunuyor.

Altın fiyatlarıyla ilgili tahminler de güncellenmeye başladı. Citi bankası, önümüzdeki 6-18 ay içinde ons altın fiyatını 3000 dolara kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.