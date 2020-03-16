Bugün umre ibadetini tamamlayarak Isparta’ya dönen ve Süleyman Demirel Havalimanına inen 180 vatandaş, oradan KYK Yurtlarına götürülerek 14 gün süreyle karantina altına alındılar.



Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun aldığı tedbirler doğrultusunda Valilik koordinasyonunda umreden dönen vatandaşların 14 gün süreyle karantina altına alındı.



CORONAVİRÜS İÇİN

SIKI TEDBİRLER ALINDI

Isparta Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada yapılan açıklamada, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen korona virüsün sebep olduğu hastalıkla mücadele etmek için devletimiz tarafından çok sıkı tedbirler alınmış ve alınmaya devam etmekte. Sağlık Bakanlığımızca açıklanan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlarımızın 14 gün süreyle kendilerini izole etmeleri gerekmektedir. 14 gün izole kuralı, umre ziyaretinden dönen vatandaşlarımız için de uygulanmaktadır.



UMRECİLER 14 GÜN

KARANTİNA ALTINDA KALACAK

Bu sebeple 180 kişilik umre kafilesi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Isparta ve Murad Hüdavendigar yurtlarında 14 gün süreyle misafir edileceklerdir. Bu süre boyunca yurt binasında ve çevresinde gerekli önlemler titizlikle alınacak ve vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları Valiliğimizce karşılanacaktır” açıklamasında bulunuldu.