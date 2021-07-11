ULUBORLU'DA REHABİLİTASYON SAKİNLERİ STRES ATTI

Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Sakinleri Piknikte Stres Attılar1 Temmuz normalleşme genelgesi kapsamda Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan sakinlerimizle birlikte Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’ın destekleriyle, Uluborlu Üçgen Piknik alanında pandemi süresince yaşanılan stresi azaltmak için mangal etkinliği eşliğinde eğlence düzenlenmiştir.Piknik alanında Rehabilitasyon sakinleri doğayla baş başa bir gün geçirerek moral depoladılar. Rehabilitasyon sakinleri organizasyondan dolayı başta desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a, Kurum Müdür Yardımcısı Gül DURAN’a, Sosyal Çalışmacı H. Alper ÇAĞLAYANER’e ve görevli personellere teşekkür ettiler.