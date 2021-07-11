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ULUBORLU'DA REHABİLİTASYON SAKİNLERİ STRES ATTI

ULUBORLU'DA REHABİLİTASYON SAKİNLERİ STRES ATTI
ISPARTA
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ULUBORLU'DA REHABİLİTASYON SAKİNLERİ STRES ATTI

Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Sakinleri Piknikte Stres Attılar
1 Temmuz normalleşme genelgesi kapsamda Uluborlu İbrahim Ethem Erbil Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde kalan sakinlerimizle birlikte Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’ın destekleriyle, Uluborlu Üçgen Piknik alanında pandemi süresince yaşanılan stresi azaltmak için mangal etkinliği eşliğinde eğlence düzenlenmiştir.
Piknik alanında Rehabilitasyon sakinleri doğayla baş başa bir gün geçirerek moral depoladılar. Rehabilitasyon sakinleri organizasyondan dolayı başta desteklerinden dolayı Sayın Kaymakamımız Zikrullah ERDOĞAN’a, Kurum Müdür Yardımcısı Gül DURAN’a, Sosyal Çalışmacı H. Alper ÇAĞLAYANER’e ve görevli personellere teşekkür ettiler.

Uluborlu Kaymakamlığı

Bir 4 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir bir veya daha fazla kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 5 kişi, oturan insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 4 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve ağaç görseli olabilir

Bir 5 kişi, oturan insanlar ve açık hava görseli olabilir

Bir 4 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 2 kişi, ayakta duran insanlar ve ağaç görseli olabilir

Bir 4 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 2 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar, eşarp ve açık hava görseli olabilir

Bir 4 kişi, oturan insanlar, ağaç ve açık hava görseli olabilir

Bir 2 kişi görseli olabilir

Bir 2 kişi, oturan insanlar ve iç mekan görseli olabilir

Bir 4 kişi, ayakta duran insanlar, yiyecek ve iç mekan görseli olabilir

Bir 1 kişi, ayakta ve açık hava görseli olabilir

Bir 3 kişi, ayakta duran insanlar ve eşarp görseli olabilir

Bir 4 kişi ve ayakta duran insanlar görseli olabilir

Bir 2 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar, eşarp ve açık hava görseli olabilir


 
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