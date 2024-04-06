Tutku Bebe'den Isparta'ya Özel Açılış Fırsatı!
Tutku Bebe, Isparta'da yeni 2 KA Kidsroom fabrika satış mağazasını hizmete açıyor! Bebek ve çocuk odası takımlarıyla dolu bu özel günü kaçırmayın. Açılışa özel fırsatlarla buluşmak için hazır olun.
Açılışa Özel Fiyatlarla Kaçırılmayacak Fırsatlar!
Tutku Bebe, Isparta'da yeni 2 KA Kidsroom fabrika satış mağazasını hizmete açıyor! Bebek ve çocuk odası takımlarıyla dolu bu özel günü kaçırmayın. Açılışa özel fırsatlarla buluşmak için hazır olun.
Açılışa Özel Fiyatlarla Kaçırılmayacak Fırsatlar!
- 90/190 Karyola
- 3 Kapaklı Dolap , Şifonyer
- veya Çalışma Masası
Sadece 11990 ₺'ye!
Tarih ve Yer: 20 Nisan 2024 Cumartesi
Adres: Kesikbaş Iyaş Nokta karşısı, Önder Şekerleme yanı.
Bu özel günde, Tutku Bebe'nin rüya gibi dünyasında buluşmak için bizi ziyaret etmeyi unutmayın! Açılışımıza sizleri bekliyoruz.
Tarih ve Yer: 20 Nisan 2024 Cumartesi
Adres: Kesikbaş Iyaş Nokta karşısı, Önder Şekerleme yanı.
Bu özel günde, Tutku Bebe'nin rüya gibi dünyasında buluşmak için bizi ziyaret etmeyi unutmayın! Açılışımıza sizleri bekliyoruz.