Isparta Belediyesinden Duyuru



**Cadde Otoparkları Bayramda Ücretsiz**



Isparta Belediyesi tarafından işletilen cadde ve sokak otoparkları, Ramazan Bayramı dolayısıyla 8-14 Nisan tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek. Belediyenin hizmet verdiği Atatürk Parkı ve Kirazlıdere Restaurant Kafe ise bayramın 1. ve 2. günü hizmete kapalı olacak.



Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda cadde ve sokak otoparkları Ramazan Bayramı’nda ücretsiz olacak. Cadde ve sokak otoparkları, 8 Nisan-14 Nisan tarihleri arasında ücretsiz hizmet verecek; kapalı otoparklar ise 7/24 esasına göre çalışmaya devam edecek.



Belediyenin hizmet verdiği Atatürk Parkı ve Kirazlıdere Restaurant Kafe, sadece Ramazan Bayramı’nın 1. ve 2. günü hizmet vermeyecek; diğer günler açık olacak. Kirazlıdere’deki cam seyir terası ise bayram tatili boyunca açık olacak.



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