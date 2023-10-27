Türkiye'nin İlk Demiryolu: İzmir-Aydın Hattı ve Milli Mücadele Dönemi

Türkiye'deki ilk demiryolu, İzmir ile Aydın arasında inşa edilen İzmir-Aydın hattıdır. Bu önemli ulaşım projesi, 1856 yılında inşa çalışmalarına başlanmış ve 1866 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. İzmir-Aydın demiryolu, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığının ilk adımıdır ve ülkenin ulaşım altyapısının gelişimine büyük katkı sağlamıştır.

İzmir-Aydın hattının ardından demiryolu ağının genişlemesi çalışmaları devam etmiştir. Dinar'a kadar uzanan hat 1890 yılında tamamlanmış ve işletmeye açılmıştır. Daha sonra Dinar'dan Isparta ve Eğirdir'e uzanan demiryolu hattı ise 1912 yılında tamamlanarak kullanıma sunulmuştur.

Milli Mücadele yıllarında Türk ordusu için büyük önem taşıyan demiryolu hatlarından biri de Eğirdir-İzmir Demiryolu Hattı'dır. Bu hat, Milli Mücadele sürecinde askeri amaçlar için büyük bir stratejik öneme sahipti. Batı Cephesi'nde savaşın başladığı bu dönemde, Eğirdir'den yola çıkan "Demiratlar," adını verdikleri trenlerle sürekli olarak cepheye ulaşan malzeme, asker ve diğer ihtiyaçları taşıdılar.

Eğirdir-İzmir Demiryolu Hattı, bu tür tarihi dönemlerde ülkenin hayat damarlarından biri haline geldi. Hem ulaşım hem de lojistik destek açısından büyük bir rol üstlendi ve Milli Mücadele'ye destek sağladı. Bu hat, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi sırasında büyük bir öneme sahip olduğunu kanıtlamıştır.