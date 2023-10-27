Isparta TKDK Yatırımcıları Rekor Başvuru ile Yeni Hedeflere Yürüyor!















Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Isparta İl Koordinatörlüğü, 16 Ağustos 2023 itibariyle "101. Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar" ve "103. Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar" tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği 13. Proje Çağrı dönemini rekor bir başvuru ile sonlandırdı.Yoğun ve koordineli bir çalışma sonucunda, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılacak olan yatırımlar ve bu yatırımlara sağlanacak hibe miktarı bakımından büyük bir başarıya imza atıldı. 13. Proje Çağrı döneminde, Isparta İl Koordinatörlüğüne toplamda 493 milyon TL tutarında 39 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerin hibe destek tutarı ise %50-80 arasında değişen oranlarda 260 milyon TL'yi aştı.Isparta İl Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman GÜLCÜ, 13. BÇ dönemi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "TKDK olarak son proje çağrısını yeni bir rekora imza atarak tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Tüm yatırımcılarımızı tebrik ediyorum. Bu dönemde, 24 meyve-sebze depolama ve paketleme, 8 süt toplama, 5 hayvancılık, 1 et işleme, ve 1 süt işleme projesine destek sağlayacağız. Bu projelerin 9'u ise Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yetiştirici Birliği tarafından gerçekleştirilecektir."Prof. Dr. GÜLCÜ ayrıca, TKDK olarak yatırımcılara destek olmayı sürdüreceklerini ve Isparta'ya yeni değerler kazandırmak, ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.Isparta TKDK İl Koordinatörlüğü, bu başvurularla yeni hedeflere ulaşmak için yatırımcılarıyla birlikte yol alırken, ilin tarımsal ve kırsal kalkınmasına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bu rekor başvuruların Isparta'ya ve Türk tarımına büyük faydalar getirmesi dileğiyle.