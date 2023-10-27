Cumhuriyetimizin 100. Yılına Özel Kök Boyama Etkinliği

Üniversitenin "Ispartaˈnın Somut Olmayan Kültürel Mirası (SOKÜM) Projesi" çerçevesinde düzenlenen etkinlik , 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleşti.*

, 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda gerçekleşti.* Etkinliğe, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, akademik ve idari personel ile birçok öğrenci katıldı.

Doğanın en güzel renklerinin izini süren ve kök boyama konusunda uzun yıllar araştırma yapmış olan Üniversite öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Genç , etkinliği önderliğinde gerçekleştirdi. Katılımcılar, bitkilerden elde edilen toz boyalar kullanarak kumaş boyamaları gerçekleştirdi. Ardından, boyadıkları kumaşları kullanarak, marşlar eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil eden "100" rakamını oluşturdular. Katılımcılara ayrıca kök boyası ile boyanmış tişörtler hediye edildi.*

, etkinliği önderliğinde gerçekleştirdi. Katılımcılar, bitkilerden elde edilen toz boyalar kullanarak kumaş boyamaları gerçekleştirdi. Ardından, boyadıkları kumaşları kullanarak, marşlar eşliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil eden "100" rakamını oluşturdular. Katılımcılara ayrıca kök boyası ile boyanmış tişörtler hediye edildi.* Doç. Dr. Mustafa Genç, etkinlik sırasında ülkemizin değerlerini korumanın önemini vurgulayarak şunları belirtti: "Bilimle, sanatla, kültürle üreterek, ülkenin binlerce yıllık kadim geleneğini, birikimini bugün anlayıp yorumlayarak gelecek nesillere aktarmalıyız."

Süleyman Demirel Üniversitesi Toplumsal Katkı ve Paydaşlar Koordinatörlüğü ile Güzel Sanatlar Enstitüsü işbirliğiyle gerçekleştirilen "100. Yılda Kök Boyama Etkinliği" Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü özel bir etkinlikle kutladı.*Bu özel etkinlik, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlarken geleneksel sanatı ve kültürel mirası koruma çabalarını bir araya getirerek, üniversite topluluğu için anlamlı bir deneyim sunmuş oldu.