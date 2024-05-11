Türkiye Yüzyılında İletişim SDÜ’de Konuşuldu!

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri “Türkiye Yüzyılında İletişim’’ adlı proje kapsamında “İletişimin Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı panel ve “Türkiye Yüzyılında Isparta” adlı bir workshop etkinliği gerçekleştirdi.Türkiye Yüzyılında İletişim adlı proje kapsamında İletişim Fakültesi öğrencileri Şaver Buğdaycı, Altay Kara, Serhat Güneş, Gizem Yılmaz, Ali Eren Kılıç ve Buse İnce tarafından düzenlenen “İletişimin, Dünü, Bugünü ve Yarını” adlı panele Türkiye’nin iletişim alanında öne çıkan isimleri konuk oldu. Uludağ Enerji Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, Brandfocus Ajans Başkanı Tülin Çeneli Dönmez, Walther Kranz Kurucu Ortağı Bilal Boğa, omg! İletişim Ajans Başkanı Elmas Nida Baykal Alkan ve Pozitif PR Ajans Başkanı, TÜHİD Yönetim Kurulu Üyesi Serap Şahin Durak’ın katılımıyla panel gerçekleştirildi. Panel kapsamında panelistler öğrencilere tecrübelerini aktararak iletişim sektöründeki güncel gelişmeler hakında bilgi verdi.“Türkiye Yüzyılında İletişim” projesinin ikinci aşamasında beş panelistin katılımıyla birlikte bir workshop etkinliği düzenlendi. Workshop etkinliğinde öğrenciler tarafından “Türkiye Yüzyılında Isparta” konulu sunumlar yapıldı. Sunum sonunda panelistler sunumları değerlendirerek kazanan grup açıklandı. Kazanan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.Serap Şahin Durak proje hakkında duygularını “Böyle bir projede bulunduğum için çok mutluyum. Türkiye Yüzyılında İletişim ekibine de çok teşekkür ediyorum.” şeklinde ifade etti. Proje düzenleme kurulunda yer alan Şaver Buğdaycı ise “Böyle bir proje gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyum ve ekip arkadaşlarımla başarılı bir projeye imza attığımız için gurur duyuyorum.” diyerek proje hakkında görüşünü belirtti.