Isparta Gül Festivali Hazırlıkları Hız Kazandı

Isparta, 31 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Gül Festivali'ne hazırlanıyor. Şehrin her noktası güllerle süslenirken, Isparta Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Gülhane Heykeli ve gül figürleri şehrin girişlerindeki kavşaklara yerleştirildi.Kaymakkapı Meydanı'nda bulunan Gül Takının olduğu alana, gül çiçeğinden gülyağı üretimini temsil eden Gülhane Heykeli dikildi. Heykel, Isparta'nın güzelliklerini dünyaya taşıyacak olan ziyaretçilerin ilgisini çekecek bir simge olacak.Gülhane Heykeli'nin açılışı, Isparta Valisi Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Heykelin, geleneksel gülyağı üretim yöntemlerini sembolize ettiği belirtildi.Vali Aydın Baruş, heykelin hizmete sunulmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, heykelin Isparta'nın gül mirasını ve kültürünü tanıtma amacını taşıdığını vurguladı. Ayrıca, Gül Festivali'nin her yıl şehrin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade etti.Baruş, festivalin bu yılki programında yurt içinden ve dışından birçok katılımcının olacağını belirterek, etkinliklerin Isparta'nın ekonomisine ve tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.Isparta Belediye Başkanı ve diğer yetkililer de festivalin başarılı geçmesi için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ifade etti.Gül Festivali'nin yaklaşmasıyla birlikte, Isparta'nın güzellikleri ve gül kokularıyla dolu günlerin şehri daha da renklendireceği belirtiliyor.