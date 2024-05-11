Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Isparta'da Şüpheli Yakalandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık suçları ve Kaçakçılarla mücadele kapsamında Yenişarbademli İlçesi Gölkonak Köyü'nde bir şahsın silah ticareti yaptığı bilgisini aldı.

09 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda; R.S.(42) isimli şüpheli şahsın yönetimindeki kasalı elektrikli bisiklet Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyünde durduruldu. Araçta yapılan aramada (564) adet tabanca alt kapak takımı ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise (1) adet tabanca namlusu, (4) adet tabanca alt kapak takımı ve (6) adet muhtelif tabanca parçası bulundu. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceğini kamuoyuna duyurur.