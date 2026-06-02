Miraslı Ev ve Arsaların Satışında Yeni Dönem Başlıyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren miras düzenlemesinde önemli bir değişiklik yolda. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 12. Yargı Paketi kapsamında, miras kalan ev, arsa ve tarım arazilerinin satış süreçlerinde aile mülkiyetini korumaya yönelik yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Hazırlanan taslağa göre, ortaklığın giderilmesi davalarında satışa çıkarılan taşınmazlar için ilk ihale artık yalnızca mirasçılar arasında yapılacak. Böylece aile bireylerine, miras kalan taşınmazları öncelikli olarak kendi aralarında değerlendirme imkânı tanınacak.

Aile Mülkiyeti Korunacak

Mevcut uygulamada mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığında mahkeme tarafından satış kararı verilebiliyor ve taşınmazlar elektronik ortamda açık artırmaya çıkarılabiliyordu. Bu ihalelere üçüncü kişiler de katılabildiği için aileye ait ev, arsa ve tarlaların dışarıdan yatırımcıların eline geçmesi sıkça tartışma konusu oluyordu.

Yeni düzenleme ile ilk aşamada satış yalnızca mirasçılar arasında gerçekleştirilecek. İlk ihalede satış gerçekleşmezse taşınmaz daha sonra genel katılıma açık ihaleye çıkarılabilecek.

İhaleyi Suistimal Edenlere Ceza Geliyor

Yargı Paketi'nde yalnızca miras satışları değil, ihale süreçleriyle ilgili de önemli değişiklikler yer alıyor.

Buna göre, ihaleyi kazandığı halde satış bedelini yatırmayan kişiler artık sadece yatırdıkları teminatı kaybetmekle kalmayacak. Yeni düzenleme kapsamında, teklif bedelinin yüzde 5'i oranında idari para cezası da uygulanacak.

Bu adımla, fiyat yükseltmek amacıyla verilen gerçek dışı tekliflerin ve ihale süreçlerini uzatan uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Pay Sahiplerine Teminat Şartı

Taslak düzenlemede dikkat çeken bir diğer başlık ise teminat uygulaması oldu. Yeni sistemde, taşınmazın hissedarı olan pay sahipleri de ihalelere katılırken teminat yatırmak zorunda olacak.

Yetkililer, bu uygulamanın satış süreçlerini hızlandıracağını ve gereksiz itirazlar nedeniyle yaşanan gecikmeleri azaltacağını değerlendiriyor.

Uzmanlar Olumlu Karşılıyor

Gayrimenkul hukuku alanında değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, yeni düzenlemenin özellikle aile konutları ve tarım arazilerinin korunması açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor.

Uzmanlara göre ilk ihalenin yalnızca mirasçılar arasında yapılacak olması, aile mülkiyetinin korunmasına katkı sağlayacak. Ayrıca ihale süreçlerine getirilen yeni yaptırımların da satışların daha hızlı ve sağlıklı şekilde sonuçlanmasına yardımcı olması bekleniyor.