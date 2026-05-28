IBAN Transferlerinde Yeni Dönem Başlıyor

Bankacılık işlemlerinde güvenliği artırmaya yönelik yeni düzenleme gündemde. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK), özellikle dijital bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık riskini azaltmak amacıyla yeni güvenlik kurallarını devreye almaya hazırlandığı öğrenildi.

Yeni uygulamayla birlikte mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilecek yüksek tutarlı para transferlerinde kimlik doğrulaması zorunlu hale gelecek.

Çipli Kimlik Şartı Geliyor

Düzenlemeye göre 20 bin TL ve üzerindeki para transferlerinde kullanıcıların çipli kimlik kartı ile doğrulama yapması gerekecek. Kimlik onayı ise NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi üzerinden gerçekleştirilecek.

Yetkililer, özellikle eski tip kimlik kullanan vatandaşların en kısa sürede yeni çipli kimlik kartlarına geçiş yapmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Gece Saatlerinde Kısıtlama

Yeni sistem kapsamında çipli kimliği bulunmayan veya kimlik doğrulamasını tamamlamayan kullanıcılar için bazı saatlerde işlem kısıtlaması uygulanacak.

Edinilen bilgilere göre özellikle gece saat 22.00 ile sabah 06.00 arasında IBAN üzerinden yapılacak para transferlerinde ek güvenlik doğrulaması istenecek. Kimlik doğrulaması yapılamayan işlemler ise bankalar tarafından geçici olarak askıya alınabilecek.

NFC’siz Telefonlara Görüntülü Onay

Akıllı telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar için de alternatif doğrulama yöntemi planlanıyor. Bu durumda vatandaşların bankaların müşteri temsilcileriyle görüntülü görüşme yaparak kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi gerekecek.

Yetkililer, yeni uygulamanın siber dolandırıcılık ve yasa dışı para transferlerinin önüne geçilmesi amacıyla hazırlandığını belirtiyor.

Bankacılık sektöründe güvenliği artırmayı hedefleyen düzenlemenin ilerleyen süreçte daha geniş kapsamlı hale gelebileceği ifade ediliyor.