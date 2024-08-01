Türk Tekstil Devine Devlet El Koydu!

Türk tekstil devi Aydınlı Grup'a ait 12 marka, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin aldığı kararla hazineye devredildi. Türkiye'de ve yurt dışında toplam 690 mağazası bulunan Aydınlı Grup'un mal varlığına el konuldu.

2022 yılında vefat eden Mustafa Şevki Kavurmacı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı olan Ömer Faruk Kavurmacı hakkında terör örgütü üyeliğinden verilen cezalar, ailenin yönettiği Aydınlı Grup'a yönelik devrim niteliğindeki kararı beraberinde getirdi. Yargıtay, Aydınlı Grup bünyesindeki 12 şirketin tümünün devlet hazinesine devredilmesini kararlaştırdı.

Sabah’tan Halit Turan’ın haberine göre, şirketin Türkiye ve yurt dışında terör örgütlerinin en önemli finans kaynaklarından biri haline geldiği, örgütün amaç ve faaliyetleri doğrultusunda hareket ettiği ve terör örgütlerinin devamlılığını sağlamaya yönelik finansal destek sağladığı belirtildi.

Cezaların Onanması Bekleniyor

İstinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından temyiz edilen dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne ulaştı. Şirketlerde terör örgütüne yapılan yardımların nakdi, ayni, doğrudan ve dolaylı bağışlar olarak kategorize edildiği; bu yardımların "bağış, burs, zekat, hayır, kurban" gibi açıklamalarla yapıldığı ve farklı yöntemlerle gerçekleştirildiği belirtildi. Yardımların, şirketin ortaklar hesabı kullanılarak, şirket çalışanları aracılığıyla veya şirketin mal ve hizmet tedarik ettiği diğer şirketler veya üçüncü kişiler üzerinden toplanarak Bank Asya'da açılan bir hesaba yönlendirildiği kaydedildi.

Aydınlı Hazır Giyim San. ve Tic. A.Ş'nin, yaklaşık 2.5 milyon adet Bank Asya hissesi olan A grubu hisse senetlerinin imtiyazlı olduğu, Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 1997-2009 yılları arasında Bank Asya'da yönetim ve denetleme kurulu üyeliği yaptığı ve Bank Asya'da hesap açan ilk kişilerden biri olduğu belirtildi.



