Uçak Biletlerine Dev Zam: Elinizi Çabuk Tutun

Uçak biletlerine yarın itibariyle dev zam geliyor. 2013 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından belirlenen iç hat uçuş biletlerinin tavan fiyatı, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere zamlandı. Yeni zam ile birlikte mevcut 3253 liralık tavan fiyat, 4003 liraya çıkarıldı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Havayolları, yeni tavan fiyatlarını uçuş tarifelerine dahil etti. Buna göre, satılan biletlerin %80'i 2503 TL olarak belirlenirken, kalan %20'lik kısım 4003 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.

Uçak biletlerinde yaşanacak bu büyük artış nedeniyle seyahat planları olanların ellerini çabuk tutmaları ve biletlerini zam gelmeden önce almaları tavsiye ediliyor.